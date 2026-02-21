Violenza a San Valentino ad Alzano Lombardo, arrestato un uomo di 57 anni

A San Valentino un uomo di 57 anni è stato arrestato ad Alzano Lombardo per violenza sessuale dopo aver accompagnato a casa una 29enne ubriaca. Decisiva la chiamata al 112 del compagno della vittima.

I carabinieri di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, hanno fermato un uomo di 57 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 29 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe offerto un passaggio alla giovane, che si trovava in stato di alterazione per l’alcol, per riaccompagnarla a casa. Una volta arrivati, avrebbe approfittato della sua condizione per abusare di lei.

Il compagno della vittima, allertato dalla situazione, ha contattato immediatamente il 112 e ha prestato i primi aiuti alla donna. Poco dopo sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata all’ospedale Bolognini di Seriate.

In ospedale è stato attivato il percorso rosa, il protocollo sanitario riservato alle persone vittime di violenza. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini, riuscendo a identificare rapidamente il sospettato, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Su richiesta della Procura di Bergamo, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura è stata adottata per tutelare la vittima e consentire il proseguimento delle indagini.

Chi subisce violenza o atti persecutori può chiedere aiuto chiamando il numero 1522 o utilizzando la chat dedicata sul sito e sull’app del servizio, disponibile in più lingue.