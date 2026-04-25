Audio su Melania Trump e Paolo Zampolli, cosa rivela la telefonata sul presunto patto prima delle elezioni 2016

Un audio attribuito a Paolo Zampolli racconta un presunto accordo con Melania Trump prima delle elezioni 2016, con protezione reciproca durante la campagna. La registrazione è stata diffusa da Report sui social.

Una registrazione diffusa da Report alla vigilia di una nuova inchiesta riporta le parole di Paolo Zampolli, oggi inviato speciale per le partnership globali del presidente Donald Trump. Nell’audio, pubblicato su Facebook, l’imprenditore italiano parla di un accordo che avrebbe stretto con Melania Trump durante la campagna elettorale del 2016.

Secondo quanto si ascolta nella telefonata, datata 2017 e avvenuta con un interlocutore legato alle Nazioni Unite, la futura first lady gli avrebbe chiesto di difenderla da eventuali accuse sul suo passato. In cambio, avrebbe garantito sostegno e protezione. «Tu coprici le spalle e noi ti proteggiamo», è la frase che Zampolli attribuisce a Melania.

Il contesto è quello della causa legale contro il Daily Mail, che nel 2016 aveva pubblicato un articolo in cui insinuava, senza prove, che Melania Trump avesse lavorato come escort. La vicenda si concluse con il ritiro del pezzo e un risarcimento milionario a favore della moglie di Trump.

Nella registrazione, Zampolli sostiene di aver avuto un ruolo diretto nella difesa dell’ex modella slovena. Racconta di aver redatto un documento utilizzato poi dal presidente e dalla first lady e di aver contribuito alla strategia legale contro il tabloid britannico. Fa anche riferimento a un accordo di riservatezza che gli impedirebbe di entrare nei dettagli.

L’audio include anche considerazioni personali sul rapporto con Donald Trump. Zampolli parla di un legame di fiducia costruito nel tempo e ribadisce di non voler tradire chi lo ha sostenuto nella sua carriera. Dopo la vittoria elettorale del 2016, l’imprenditore è entrato stabilmente nell’entourage del presidente, rafforzando la sua posizione negli ambienti vicini alla Casa Bianca.