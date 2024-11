Elezioni USA: Sondaggio in Iowa rivela Harris in vantaggio su Trump

Un recente sondaggio condotto in Iowa ha suscitato sorpresa nel panorama politico statunitense: la vicepresidente Kamala Harris è in vantaggio sull'ex presidente Donald Trump. Secondo la rilevazione effettuata da Selzer & Company per il Des Moines Register, Harris ha ottenuto il 47% delle intenzioni di voto, mentre Trump si attesta al 44%.

Questo risultato è particolarmente sorprendente, poiché l'Iowa è tradizionalmente considerato uno stato sicuro per i repubblicani. Nelle elezioni del 2016 e del 2020, Trump aveva vinto in Iowa con margini superiori a otto punti percentuali.

Il sondaggio evidenzia che il vantaggio di Harris è trainato principalmente dal sostegno delle donne, in particolare quelle indipendenti. Tra le donne indipendenti, Harris gode di un vantaggio di 28 punti, con il 57% delle preferenze rispetto al 29% per Trump.

La campagna di Harris ha posto un forte accento su temi come l'accesso all'aborto e i diritti riproduttivi, questioni che sembrano risuonare con l'elettorato femminile dell'Iowa. Dopo l'annullamento della sentenza Roe vs Wade, l'Iowa ha implementato restrizioni significative sull'aborto, vietandolo quasi totalmente dopo la sesta settimana di gravidanza.

Nonostante questi dati, la campagna di Trump ha contestato la validità del sondaggio, definendolo un'eccezione rispetto ad altre rilevazioni. Un sondaggio di Emerson College, ad esempio, mostra Trump in vantaggio di 10 punti in Iowa.

A livello nazionale, la corsa presidenziale rimane serrata, con Harris e Trump vicini nei sondaggi. L'Iowa, con i suoi sei voti elettorali, potrebbe giocare un ruolo cruciale nell'esito delle elezioni.

La rilevazione è stata condotta su un campione di 808 probabili elettori tra il 28 e il 31 ottobre, con un margine di errore del 3,4%.

Questo sondaggio rappresenta un cambiamento significativo nel panorama elettorale dell'Iowa, suggerendo che lo stato potrebbe non essere più una roccaforte repubblicana come in passato. La crescente influenza dell'elettorato femminile e indipendente potrebbe rivelarsi decisiva nelle imminenti elezioni presidenziali.