Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip racconta tradimenti del padre e malattia della madre

Alessandra Mussolini racconta al Grande Fratello Vip il dolore per l’assenza del padre e la malattia della madre, spiegando come i tradimenti familiari abbiano segnato la sua infanzia e il rapporto con i genitori.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha messo da parte la politica per parlare della sua storia familiare, riportando alla luce ricordi personali legati ai genitori e a un’infanzia segnata da difficoltà emotive.

Il racconto parte dall’incontro tra madre e padre, avvenuto durante una serata a Monte Porzio, quando lei suonava al pianoforte. Da quell’incontro nacque una relazione che portò al matrimonio e alla nascita di Alessandra, seguita quattro anni dopo dalla sorella Elisabetta. Dietro l’immagine di una famiglia unita, però, si nascondeva una realtà più complessa.

La presenza del padre, ha spiegato, era discontinua. I tradimenti hanno segnato profondamente la vita familiare, causando sofferenza soprattutto alla madre, che continuava ad amarlo nonostante tutto. Un episodio rimasto impresso nella memoria riguarda il momento in cui la madre decise di cambiare colore dei capelli dopo aver notato tracce evidenti dell’infedeltà del marito.

Uno dei passaggi più difficili per Alessandra fu la scoperta di un’altra relazione del padre, con tanto di fotografie mostratele dalla nonna. Quelle immagini, racconta, furono un colpo duro da affrontare. Da lì nacque un senso di esclusione che l’ha accompagnata a lungo, fino a farle pensare di non essere abbastanza per il genitore.

La nascita di un’altra figlia da quella relazione ha accentuato questo disagio. Alessandra ha ricordato di essersi sentita sostituita e di aver vissuto quel momento come una perdita affettiva, attribuendo a sé stessa una responsabilità che, con il tempo, ha cercato di rielaborare.

La madre, nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di proteggere le figlie e garantire loro stabilità. Grazie al lavoro svolto anche all’estero, riuscì a trasferirsi con loro in una nuova casa, offrendo un ambiente più sereno.

Oggi il rapporto con la madre è cambiato a causa delle sue condizioni di salute. La malattia le impedisce di comunicare come un tempo e Alessandra ha spiegato di non riuscire più a parlarle direttamente. La sorella Elisabetta si occupa di lei quotidianamente.

Nel corso della trasmissione, il racconto ha suscitato reazioni anche in studio, dove è stato ricordato come alcune patologie possano interrompere la comunicazione, lasciando però intatto il legame affettivo tra familiari.