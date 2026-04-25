Quando l'Inter può vincere lo scudetto dopo Napoli-Cremonese 4-0 e cosa serve nelle prossime giornate
Il Napoli batte la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter grazie al 4-0 al Maradona. Il successo mantiene aperta la corsa al titolo e sposta in avanti il possibile trionfo dei nerazzurri, che ora dipende dai prossimi risultati.
Il Napoli allunga i tempi per la festa dell’Inter. Nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A, gli azzurri superano la Cremonese con un netto 4-0 allo stadio Maradona e salgono a 69 punti. La squadra partenopea resta così in corsa, mentre i nerazzurri devono rinviare la possibile celebrazione del titolo.
Il risultato mantiene le distanze ancora recuperabili sulla carta. Anche con una vittoria dell’Inter contro il Torino, il vantaggio tornerebbe a +12 sulle inseguitrici, Napoli e Milan, quando mancherebbero quattro partite alla fine del campionato. Un margine importante ma non ancora decisivo dal punto di vista matematico.
Esiste infatti uno scenario estremo che terrebbe aperta la lotta fino all’ultimo. Se l’Inter dovesse perdere tutte le gare rimanenti e il Napoli vincerle, le due squadre chiuderebbero appaiate in testa. In quel caso lo scudetto verrebbe assegnato attraverso uno spareggio.
Per chiudere i conti, l’Inter dovrà guardare alla prossima giornata. Con un successo a Torino e un’altra vittoria nel turno successivo contro il Parma, la squadra allenata da Chivu diventerebbe campione con tre giornate di anticipo, senza possibilità di rimonta per le rivali.
Se invece dovessero arrivare risultati diversi, il verdetto slitterebbe ancora. L’eventuale conquista matematica del titolo potrebbe così arrivare nella giornata seguente, con la trasferta all’Olimpico contro la Lazio come possibile scenario decisivo.
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