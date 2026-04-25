Mauro Zaccarini uccide Adriana Mazzanti a Castel Maggiore e si suicida, autopsia conferma strangolamento

Mauro Zaccarini ha ucciso la moglie Adriana Mazzanti per soffocamento e poi si è tolto la vita nella loro casa a Castel Maggiore, secondo l’autopsia che chiarisce la causa della morte e ricostruisce le ultime ore della coppia.

L’esame autoptico ha stabilito che Adriana Mazzanti è morta per soffocamento, provocato con ogni probabilità da una stretta esercitata a mani nude. Il medico legale Matteo Tudini ha eseguito gli accertamenti anche sul corpo del marito, Mauro Zaccarini, 73 anni, che si è tolto la vita subito dopo, impiccandosi nella villetta dove vivevano.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la morte della donna sarebbe avvenuta tra lunedì e martedì. Per definire con precisione l’orario del decesso e completare il quadro medico, restano da analizzare i risultati degli esami tossicologici già disposti dagli inquirenti.

L’indagine, coordinata dalla pubblico ministero Federica Messina e affidata ai carabinieri di Borgo Panigale, è stata aperta per omicidio volontario a carico dell’uomo, un passaggio tecnico necessario per svolgere tutti gli accertamenti. Il procedimento sarà poi chiuso per la morte dell’indagato.

Dalle verifiche emerge una situazione familiare segnata da una crisi profonda. I due coniugi vivevano sotto lo stesso tetto ma erano separati da circa quattro anni e si preparavano ad avviare le pratiche di divorzio. All’interno dell’abitazione sono stati trovati alcuni fogli scritti da Zaccarini, con grafia incerta, nei quali lasciava indicazioni al figlio e chiedeva scusa per quanto accaduto.

La vicenda ha scosso la comunità di Torre Verde, a Castel Maggiore, dove una ottantina di persone si è riunita per un momento pubblico di raccoglimento. Durante l’incontro, intitolato “Una comunità ferita”, il sindaco Luca Vignoli e la vicesindaca Maria Vittoria Cassanelli hanno richiamato l’attenzione sul peso della solitudine e delle difficoltà personali.

I presenti hanno partecipato a un gesto simbolico, lasciando una pietra accanto ai fiori dedicati ad Adriana, in segno di condivisione del dolore e di vicinanza alla famiglia.