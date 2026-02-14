Tragedia familiare in Brasile, padre uccide i figli e si suicida

Tragedia familiare in Brasile: un uomo uccide i due figli e si toglie la vita dopo aver scoperto il tradimento della moglie. La comunità di Itumbiara è sotto shock per quanto accaduto.

Una scoperta che degenera in violenza estrema. A Itumbiara, nello stato brasiliano di Goiás, un uomo di 40 anni ha ucciso i suoi due figli, Miguel di 12 anni e Benício di 8, prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del 12 febbraio.

L’uomo, Thales Naves Alves Machado, impiegato pubblico, aveva da poco appreso del tradimento della moglie dopo aver incaricato un investigatore privato. Invece di affrontare la situazione, ha impugnato un’arma da fuoco contro i bambini, colpendoli gravemente.

Leggi anche: Genova, tragedia familiare: madre si suicida con la sorella per paura di perdere i figli

Miguel è stato portato all’ospedale municipale Modesto de Carvalho, dove è morto poco dopo il ricovero. Il fratello minore Benício è stato trasferito d’urgenza all’ospedale statale São Marcos, ma non è sopravvissuto alle ferite.

La madre dei piccoli, Sarah Tinoco Araújo, figlia del sindaco della città, non era presente al momento della tragedia. Secondo quanto emerso, nelle ore precedenti l’uomo aveva pubblicato sui social un video di famiglia e una lettera d’addio, chiedendo perdono e parlando del dolore che stava vivendo.

La notizia ha scosso l’intera comunità. Il Comune ha proclamato tre giorni di lutto cittadino e sospeso le attività istituzionali. Il sindaco Dione Araújo, nonno dei bambini, ha accusato un malore dopo aver appreso quanto accaduto.

Durante la veglia funebre, la madre è stata costretta ad allontanarsi prima del termine a causa di tensioni e insulti da parte di alcuni presenti. In città cresce lo sconcerto per una tragedia che ha colpito due minori estranei ai conflitti tra i genitori.