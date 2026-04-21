Uccide la moglie e si suicida in casa a Castel Maggiore, trovati morti marito e moglie

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Un uomo di 73 anni ha ucciso la moglie di 63 anni e si è tolto la vita a Castel Maggiore, nel Bolognese, probabilmente dopo una lite in casa. A trovare i corpi è stato il figlio, arrivato per pranzo insieme a un vicino.

Uccide la moglie e si suicida in casa a Castel Maggiore, trovati morti marito e moglie

Tragedia familiare a Castel Maggiore, alle porte di Bologna, dove una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione in zona Torre Verde. I corpi di un uomo di 73 anni e della moglie di 63 sono stati scoperti nel primo pomeriggio all’interno dell’appartamento. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Il corpo della donna era a terra, in casa, mentre quello dell’uomo è stato rinvenuto impiccato. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, 45 anni, arrivato a casa dei genitori all’ora di pranzo insieme a un vicino. I militari della compagnia di Borgo Panigale stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dei fatti. Sul corpo della donna non sono state individuate ferite da arma da taglio né da colpi d’arma da fuoco. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella dello strangolamento. La scena è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici, mentre gli investigatori raccolgono elementi utili a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Informata la Procura, che segue gli sviluppi dell’indagine.

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