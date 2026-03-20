Lucarelli contro Mussolini al Grande Fratello Vip, scontro acceso in diretta

Selvaggia Lucarelli accusa Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip dopo una frase sul latte e nasce un confronto diretto. In studio tensione alta e battute taglienti tra le due durante la seconda puntata.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip si apre con un faccia a faccia che accende subito il clima in studio. Protagoniste Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, chiamate a chiarire dopo una battuta lanciata nella puntata precedente.

Tutto nasce dalla frase pronunciata da Mussolini nei giorni scorsi, quando aveva detto di preferire «un bicchiere di latte» piuttosto che confrontarsi con la giornalista. In diretta le viene quindi proposta una scelta simbolica: bere davvero il latte oppure accettare il confronto. La concorrente opta per la seconda, dando il via al botta e risposta.

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Lucarelli parte con toni apparentemente concilianti, riconoscendo la capacità della rivale di intrattenere il pubblico. Poi però cambia registro e attacca: secondo lei, Mussolini si comporterebbe come un’influencer in cerca di visibilità, più attenta a creare momenti virali che a mostrarsi autentica.

La replica non si fa attendere. Mussolini respinge le critiche e rivendica la propria spontaneità, spiegando di voler vivere l’esperienza senza condizionamenti. Sottolinea anche di avere una sola preoccupazione, quella di non creare problemi alla sua famiglia durante il percorso nel reality.

Il confronto si irrigidisce quando la giornalista insiste sull’idea di un atteggiamento costruito e difficile da sostenere nel tempo. Mussolini alza i toni, accusa Lucarelli di avere un pregiudizio nei suoi confronti e chiude con una risposta netta, difendendo il proprio modo di essere senza filtri.