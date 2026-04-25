Napoli Cremonese 4-0, vittoria al Maradona con Conte e azzurri a 69 punti in classifica

Il Napoli travolge la Cremonese 4-0 al Maradona e torna al successo con Conte grazie a quattro gol nei primi minuti dei due tempi. Decisivi McTominay, un’autorete e due reti nella ripresa che rilanciano la corsa alle posizioni alte.

Il Napoli ritrova il successo con una prestazione netta contro la Cremonese e chiude la sfida del Maradona sul 4-0 nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A. Gli azzurri partono forte e sbloccano il risultato dopo appena tre minuti grazie a McTominay, che porta subito avanti la squadra di Conte.

Prima dell’intervallo arriva il raddoppio con un episodio favorevole: è l’autogol di Terracciano a chiudere il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa il Napoli accelera ancora e in pochi minuti mette al sicuro il risultato con le reti di De Bruyne al 48’ e di Alisson Santos al 52’.

Nel finale c’è spazio anche per un errore dal dischetto: McTominay fallisce il rigore all’83’, respinto da Audero, ma il risultato resta ampiamente in controllo per i padroni di casa.

Con questi tre punti il Napoli sale a quota 69, portandosi a tre lunghezze dal Milan e riducendo il distacco dall’Inter capolista a nove punti. La corsa al vertice resta aperta, mentre la Cremonese rimane ferma a 28 punti, in zona retrocessione insieme al Lecce.

Nel prossimo turno gli azzurri saranno impegnati in trasferta contro il Como, mentre la squadra di Giampaolo tornerà in campo davanti ai propri tifosi per affrontare la Lazio.