Torino-Napoli 0-1: McTominay regala i tre punti, Conte allunga in classifica

Il Napoli espugna lo stadio Olimpico-Grande Torino vincendo 1-0 contro i granata grazie al gol di McTominay al 31' del primo tempo. Gli uomini di Conte si consolidano in testa alla classifica con 32 punti, portandosi momentaneamente a +4 su Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio. Serata difficile per il Torino, che incassa la quarta sconfitta in cinque partite e viene raggiunto dal Parma all'11° posto con 15 punti.

La partita si apre con una chiara occasione per Adams, che di testa manda di poco a lato. Al 9' Lukaku si crea un'opportunità in area, ma il tiro è debole e facilmente parato da Milinkovic-Savic. Nei minuti successivi il Napoli intensifica la pressione: McTominay e Kvaratskhelia provano a sbloccare il risultato, ma il portiere granata respinge le conclusioni. Al 31', finalmente, arriva il gol decisivo: McTominay riceve da Kvaratskhelia e, con un tiro preciso sul primo palo, porta in vantaggio i partenopei.

Il Torino tenta di reagire e sfiora il pareggio al 37' con Adams e Coco, ma l'imprecisione costa caro. Nel secondo tempo, la squadra di casa introduce Lazaro per Pedersen, ammonito nel primo tempo, ma fatica a costruire occasioni concrete. Il Napoli continua a rendersi pericoloso: Anguissa, Politano e Olivera mettono alla prova Milinkovic-Savic, che si dimostra decisivo con interventi importanti.

Conte effettua diversi cambi per gestire il vantaggio, inserendo Spinazzola, Neres, Simeone e Folorunsho. Nei minuti di recupero, Simeone sfiora il raddoppio, ma il portiere granata respinge ancora una volta. Il Napoli esce vittorioso, consolidando il primato e mostrando una solidità che potrebbe rivelarsi determinante nel prosieguo del campionato.

