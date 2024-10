Milan-Napoli 0-2: Quinta vittoria consecutiva per Conte, il Napoli domina al Meazza

Il Napoli conquista la quinta vittoria consecutiva in Serie A battendo il Milan 2-0 al Meazza, consolidando la leadership in campionato e allungando a +7 sull'Inter, seconda in classifica. Antonio Conte, grazie a un pressing alto e una gestione delle transizioni ben studiata, ha saputo mettere in difficoltà i rossoneri già dai primi minuti, sfruttando al massimo le qualità dei suoi uomini chiave. Le reti decisive sono arrivate da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, che hanno colpito rispettivamente al 5’ e al 43’ minuto, portando il Napoli a 25 punti dopo 10 giornate.

Al 5’ minuto, il primo gol nasce da un'azione in profondità , con un passaggio filtrante di Anguissa che pesca Lukaku nel cuore della difesa milanista. Il belga resiste a un contrasto e supera Maignan con freddezza, segnando il suo 74° gol in Serie A. Più tardi, i padroni di casa cercano la reazione con Musah, che sfiora il palo con un tiro a giro, ma il Napoli mantiene il controllo. Al 43’, arriva il raddoppio: Kvaratskhelia si accentra dalla sinistra e conclude all'angolino, battendo Maignan e mettendo in difficoltà una difesa milanista fin troppo permissiva.

Nel secondo tempo, Fonseca tenta di riorganizzare il Milan, ma senza successo. Un gol di Morata viene annullato per fuorigioco al 47’, e successive incursioni non riescono a impensierire Meret. Al contrario, il Napoli si difende con ordine e tenta un ulteriore allungo. La strategia di Conte, che inserisce Mazzocchi e rinforza la difesa, si rivela efficace nel neutralizzare le incursioni finali di Leao e Pulisic, entrati come rinforzi offensivi ma incapaci di cambiare le sorti della partita.

Grazie a questa vittoria, il Napoli si conferma in grande forma, sfruttando anche l’assenza di alcuni top player nel Milan. Conte continua a mantenere alta l'attenzione della squadra, ora impegnata in un fitto calendario di big match contro Atalanta, Inter e Lazio.