Grande Fratello 23 gennaio: televoto flash e quattro ex concorrenti pronti a rientrare nella casa

Il Grande Fratello torna questa sera, giovedì 23 gennaio, su Canale 5 alle 21:30 con un nuovo appuntamento ricco di sorprese. Al centro della puntata ci sarà il televoto flash aperto da Alfonso Signorini lunedì 20 gennaio, che ha coinvolto sei ex concorrenti eliminati durante questa edizione: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia, Michael Castorino ed Eva Grimaldi.

Gli ex concorrenti hanno trascorso gli ultimi quattro giorni nel tugurio, in attesa del verdetto. Solo quattro di loro, scelti tramite il televoto flash, torneranno ufficialmente nella Casa come nuovi concorrenti. Gli altri due lasceranno definitivamente il reality. Il televoto si chiuderà in diretta durante la puntata di stasera.

La decisione del Grande Fratello di permettere il rientro di alcuni eliminati ha acceso nuovi dibattiti tra i concorrenti. Luca Calvani si è opposto al possibile ritorno di Jessica Morlacchi, ricordando la sua autoeliminazione: “Chi si ritira dovrebbe farlo definitivamente”. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, invece, non vedono di buon occhio il ritorno di Helena Prestes, temendo nuovi scontri e tensioni.

Chi saranno i quattro concorrenti ripescati? Il pubblico scoprirà i risultati del televoto questa sera in prima serata su Canale 5.

