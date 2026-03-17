Grande Fratello Vip 2026 al via su Canale5 con Ilary Blasi e 16 concorrenti

Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip 2026 che parte il 17 marzo su Canale5, con 16 concorrenti già in gara e una Casa rinnovata. Quattro partecipanti sono entrati in anticipo nei giorni scorsi.

Parte oggi, martedì 17 marzo, la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality torna in prima serata su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Sono 16 i partecipanti pronti a entrare nella Casa e a giocarsi il montepremi finale. Il gruppo è composto da volti noti dello spettacolo e della televisione, chiamati a convivere e mettersi alla prova tra dinamiche quotidiane e sfide.

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Per alcuni concorrenti l’esperienza è già cominciata. Venerdì 13 marzo, infatti, la Casa ha aperto in anticipo con l’“Open House”, accogliendo Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, già alle prese con le prime ore di convivenza.

Al loro ingresso seguirà quello degli altri dodici vip: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

La Casa, completamente rinnovata, sarà al centro del racconto insieme alle interazioni con il pubblico, che potrà influenzare le dinamiche del gioco. Il secondo appuntamento è già fissato per venerdì 20 marzo, sempre in prima serata.