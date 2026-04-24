Nicole Polizzi: tumore al collo dell'utero scoperto dopo controlli saltati, intervento e paura per i figli

Nicole Polizzi scopre un tumore al collo dell’utero dopo aver rimandato i controlli e crolla emotivamente. La diagnosi precoce e l’intervento chirurgico arrivano dopo anni di esami trascurati e risultati anomali.

Nicole “Snooki” Polizzi, volto noto di Jersey Shore, ha raccontato di aver scoperto un tumore al collo dell’utero in fase iniziale dopo aver rinviato per oltre un anno i controlli di routine. La diagnosi, arrivata a 38 anni, l’ha colta di sorpresa e ha provocato una forte reazione emotiva.

Dopo aver ricevuto la notizia, la star ha avuto un crollo mentre era in auto e ha chiamato la madre in lacrime, temendo il peggio. Gli accertamenti successivi hanno però escluso la diffusione della malattia, permettendo ai medici di intervenire rapidamente.

Polizzi si è sottoposta a un’isterectomia, l’operazione per rimuovere l’utero. Una scelta difficile, resa necessaria per evitare complicazioni. Negli ultimi quattro anni, i suoi Pap test avevano già evidenziato cellule precancerose, con l’indicazione medica di effettuare controlli ogni sei mesi.

Nonostante i segnali, la 38enne aveva interrotto i controlli a causa del fastidio provocato dagli esami. Solo dopo le ripetute sollecitazioni del medico, che la contattava insistentemente per sottolineare la gravità della situazione, ha deciso di tornare a sottoporsi alle visite.

Il momento più delicato è arrivato quando i figli più grandi le hanno chiesto se stesse morendo. Polizzi ha cercato di rassicurarli, spiegando che sarebbe andato tutto bene. La famiglia si è stretta attorno a lei durante il periodo più difficile, offrendole sostegno costante.

La decisione di affrontare l’intervento ha avuto anche un forte impatto emotivo. L’idea di perdere un organo legato alla maternità l’ha turbata, nonostante avesse già tre figli. Il timore del dolore e le conseguenze dell’operazione hanno reso il percorso ancora più complesso.