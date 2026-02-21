Nicole Polizzi racconta la diagnosi e la scelta dell'intervento

Nicole “Snooki” Polizzi ha raccontato di avere un tumore al collo dell’utero scoperto in fase iniziale dopo controlli rimandati. La 38enne ha deciso per un intervento chirurgico e invita le donne a non trascurare gli esami.

Nicole “Snooki” Polizzi ha condiviso con i suoi follower una notizia personale: le è stato diagnosticato un tumore al collo dell’utero. L’ex protagonista di Jersey Shore, oggi 38enne, ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi da poco e di aver deciso di parlarne apertamente.

La malattia è stata individuata in fase precoce. «Non era quello che volevo sentire, ma è stata presa in tempo», ha raccontato. Polizzi ha detto di voler affrontare la situazione con determinazione, senza nascondere la paura iniziale ma con l’obiettivo di superarla.

Per curarsi ha scelto un’isterectomia, indicata come la soluzione più adatta dai medici. Ha chiarito che non sarà necessario rimuovere le ovaie e che, almeno per ora, non dovrà sottoporsi a chemioterapia o radioterapia.

Nel suo racconto ha ammesso di aver rimandato per anni i controlli, nonostante alcuni pap test irregolari. «Avevo paura», ha detto, spiegando che proprio quel rinvio l’ha portata a sottovalutare la situazione.

Polizzi ha voluto trasformare la sua esperienza in un invito alla prevenzione. Ha incoraggiato le donne a sottoporsi agli esami e a parlare apertamente della malattia, ricordando che molte persone affrontano questo percorso in silenzio e con timore.