Sabrina Salerno e la paura del tumore tornato Il racconto dopo i controlli

Sabrina Salerno racconta la paura di una ricaduta dopo il tumore al seno, nata per un nodulo scoperto in vacanza in Grecia, poi rivelatosi una cisti legata alla radioterapia.

Sabrina Salerno torna a parlare della propria salute durante un’intervista televisiva andata in onda domenica 19 aprile. La cantante ha ripercorso i momenti più delicati affrontati negli ultimi mesi, legati alla diagnosi di tumore al seno e alle cure seguite dopo l’intervento chirurgico.

L’artista ha spiegato di essere oggi sotto controllo medico e di seguire una terapia farmacologica prevista dal protocollo. Le verifiche periodiche continuano, ma le sue condizioni attuali sono stabili e positive.

Durante l’estate, mentre si trovava in vacanza in Grecia insieme alla famiglia, ha vissuto un episodio che ha riacceso la paura. A bordo di una barca, ha avvertito la presenza di un nodulo al seno. In quel momento ha scelto di non parlarne con nessuno, confidandosi soltanto con il marito.

Il controllo dopo il rientro e la diagnosi

Dopo circa due settimane, rientrata in Italia, si è sottoposta a controlli medici con il timore che la malattia fosse tornata. La preoccupazione era forte e concreta, tanto da convincerla che si trattasse di una recidiva.

Gli accertamenti hanno però escluso il peggio. I medici hanno individuato una cisti formata come effetto della radioterapia, una conseguenza non rara dei trattamenti affrontati nei mesi precedenti.

Superato il momento di tensione, la cantante ha raccontato di cercare oggi un equilibrio diverso nel vivere la malattia, consapevole che la paura può riaffiorare anche dopo aver concluso le cure.