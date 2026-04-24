Pieve di Soligo, ciclista perde il controllo in discesa e muore trafitta da una ringhiera

Angela Varavko muore a Pieve di Soligo dopo aver perso il controllo della bici in discesa e aver urtato una ringhiera. L’impatto è stato fatale, con una ferita profonda al torace che non le ha lasciato scampo.

Una caduta in bicicletta si è trasformata in tragedia a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Angela Varavko, 53 anni, stava percorrendo via Possamai quando, affrontando una curva dopo un tratto in discesa, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la recinzione di una casa.

L’impatto è stato violentissimo. La donna non è riuscita a proteggersi e una parte metallica della ringhiera, deteriorata dalla ruggine, le ha provocato una ferita mortale al torace, raggiungendo il polmone destro. La morte è avvenuta sul colpo.

Alcuni residenti della zona hanno notato il corpo a terra e hanno dato l’allarme. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per la 53enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto per effettuare i rilievi e chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

La scena ha colpito profondamente chi abita nella zona, ancora sotto shock per quanto accaduto lungo quella strada che attraversa un tratto residenziale del paese.