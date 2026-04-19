Incidente mortale a Povoletto, motociclista perde il controllo e muore sul colpo

Matteo Cecchinel muore in un incidente a Povoletto dopo aver perso il controllo della moto e schiantandosi contro un palo. Il 52enne, residente a Feletto, stava percorrendo via Roma quando è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli.

Un uomo di 52 anni, Matteo Cecchinel, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica 19 aprile lungo la strada provinciale 15, nel territorio di Povoletto. L’incidente si è verificato intorno alle 18.45 mentre l’uomo, originario di Venezia e residente a Feletto, percorreva via Roma in sella alla sua moto.

Secondo i primi accertamenti, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo. La moto è uscita dalla carreggiata terminando la corsa contro un palo della luce, un impatto che non gli ha lasciato scampo. Non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.

Indagini sulle cause e intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi e il decesso è stato dichiarato sul luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore improvviso, un guasto tecnico o una perdita di controllo legata alla velocità. Durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, il traffico lungo via Roma ha subito rallentamenti.