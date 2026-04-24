Michelle Comi e Le Iene, servizio Italia 1: diffida ignorata e rivelazioni su auto vandalizzata e donazioni

Michelle Comi finisce al centro di un servizio televisivo dopo accuse di contenuti costruiti a tavolino per attirare attenzione. Il caso nasce da un’inchiesta andata in onda nonostante un tentativo legale di bloccarla.

Il servizio dedicato a Michelle Comi è stato trasmesso regolarmente su Italia 1, nonostante la diffida inviata dal suo staff per impedirne la messa in onda. L’inviato Gaston Zama ha portato in televisione un’indagine che ricostruisce il modo in cui la creator torinese gestirebbe la propria immagine pubblica, puntando su provocazioni e contenuti pensati per generare reazioni.

Durante l’incontro con la trasmissione, Comi si è trovata a rispondere a diversi punti controversi, mostrando in più occasioni versioni discordanti rispetto a quanto dichiarato in passato. Alcune affermazioni sono state ridimensionate direttamente da lei, che ha riconosciuto responsabilità su specifici episodi.

Tra i passaggi più discussi emerge il caso dell’auto imbrattata con melanzane alla parmigiana e scritte offensive, denunciato alla fine del 2024. L’episodio era stato collegato alle sue frasi contro i meridionali, ma il servizio ha presentato un audio in cui un collaboratore parla di una scena organizzata per creare clamore mediatico.

Messa davanti a quella registrazione, la creator ha ammesso di essere a conoscenza del piano, pur dichiarando di non averlo condiviso del tutto. Ha spiegato di aver lasciato correre la situazione e ha espresso rammarico per aver partecipato a un’iniziativa costruita, assumendosi la responsabilità della scelta.

Un altro punto affrontato riguarda la presunta adozione a distanza di un bambino in Senegal, spesso citata nei suoi contenuti. La versione fornita dalla trasmissione, attraverso un contatto diretto sul posto, indica che il sostegno economico sarebbe arrivato una sola volta, con una cifra limitata tra i 200 e i 300 euro, lontana dall’impegno continuativo raccontato pubblicamente. Qui il servizio di Le Iene