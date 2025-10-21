Le Iene Inside torna su Italia 1 con il delitto di Garlasco: nuove rivelazioni sul caso Poggi

Il delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca più controversi degli ultimi vent’anni, torna al centro dell’attenzione con il primo appuntamento stagionale di “Le Iene presentano: Inside”, in onda questa sera, martedì 21 ottobre, in prima serata su Italia 1.

La puntata, curata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, porta il titolo “Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?” e propone testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili sviluppi investigativi su un caso che continua a dividere opinione pubblica e inquirenti.

Leggi anche Le Iene, stasera 19 ottobre su Italia 1: ospiti Emma e Lorenzo Zurzolo con nuove inchieste esclusive

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi veniva trovata senza vita nella sua abitazione di Garlasco. Secondo la verità giudiziaria, l’autore del delitto sarebbe stato l’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Ma oggi, dopo cinque processi e quasi vent’anni, quella verità sembra incrinarsi. Lo speciale analizza anomalie, contraddizioni e negligenze che continuano a generare dubbi sull’esito dell’inchiesta.

Attraverso un lavoro di ricostruzione sul campo, la redazione de Le Iene ha raccolto nuovi elementi e indizi mai emersi prima, recuperando documenti e ascoltando protagonisti e testimoni chiave. Un approfondimento che mira a rimettere in ordine i tasselli di una vicenda ancora piena di zone d’ombra.

Nel corso della trasmissione interverrà anche l’avvocato Giada Bocellari, legale di Stasi, per commentare i fatti e le nuove piste investigative. Tra i momenti più attesi, l’intervista inedita al giudice Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Stasi in primo grado, pronto a offrire una prospettiva diretta e poco conosciuta su uno dei passaggi più delicati dell’intera vicenda giudiziaria.