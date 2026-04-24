Gasperini su Ranieri e Roma, conferma fiducia del club prima del Bologna e replica alle critiche

Gian Piero Gasperini commenta la separazione tra Claudio Ranieri e la Roma e chiarisce la posizione del club alla vigilia della sfida contro il Bologna con un messaggio netto sul proprio ruolo.

Alla vigilia della trasferta contro il Bologna, Gian Piero Gasperini affronta il tema della separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, chiarendo subito la posizione del club. Il tecnico giallorosso sottolinea come la società gli abbia garantito fiducia fin dal primo giorno, ribadendo che ogni scelta viene presa nell’interesse della squadra.

Nel corso della conferenza stampa del 24 aprile, Gasperini si sofferma anche sulle dichiarazioni di Ranieri, ammettendo di essere rimasto sorpreso da alcune considerazioni sul suo conto. Spiega di non aver mai percepito tensioni dirette e respinge qualsiasi tentativo di essere coinvolto in polemiche personali.

L’allenatore prova a spostare l’attenzione su ciò che accade in campo, ribadendo che il suo lavoro a Trigoria riguarda esclusivamente il calcio. Insiste sulla necessità di concentrarsi sulle prestazioni e sui risultati, evitando discussioni esterne che rischiano di distogliere l’attenzione dall’attività sportiva.

Gasperini invita anche l’ambiente a seguire la stessa linea, chiedendo di mettere da parte le controversie e tornare a parlare delle partite. Il riferimento è al clima che circonda la squadra, tra tifosi e osservatori, che secondo lui dovrebbe restare focalizzato sul rendimento della Roma.