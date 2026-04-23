Ranieri lascia la Roma, i Friedkin cambiano rotta e scelgono Gasperini

Claudio Ranieri lascia la Roma dopo lo scontro con Gasperini deciso dai Friedkin, che cambiano assetto dirigenziale e scelgono un nuovo riferimento tecnico dopo settimane di tensioni interne.

La proprietà della Roma ha deciso di interrompere il rapporto con Claudio Ranieri, che lascia il ruolo di senior advisor a meno di un anno dalla nomina. La comunicazione ufficiale è attesa a breve, ma la scelta è già definita e segna una svolta netta nella gestione del club giallorosso.

Alla base della decisione ci sono le tensioni emerse nelle ultime settimane, culminate nello scontro pubblico tra Ranieri e Gian Piero Gasperini. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico prima della partita contro il Pisa hanno acceso il confronto interno, aprendo una frattura che la società non è riuscita a ricomporre.

Il passaggio di consegne rappresenta un cambio di direzione voluto dai Friedkin, che individuano proprio in Gasperini il nuovo punto di riferimento tecnico. Una scelta che ridisegna gli equilibri a Trigoria e mette fine al ruolo di garanzia che Ranieri aveva ricoperto all’interno del progetto societario.

Non si escludono ulteriori movimenti nei prossimi giorni. Anche Ricky Massara potrebbe lasciare il club, aprendo a una revisione completa dell’area dirigenziale. La Roma si prepara quindi a una fase di profonda riorganizzazione.

Solo poche ore prima della notizia, Ranieri era intervenuto al Salone d’Onore del Coni, cercando di mantenere un clima disteso. «Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Siamo uniti per un unico obiettivo», aveva dichiarato davanti al pubblico, senza lasciare intuire l’imminente sviluppo della vicenda.