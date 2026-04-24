Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno insieme da mesi, incontro al Coachella e ruolo di Kylie Jenner

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Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati visti insieme al Coachella e i rumor parlano di una frequentazione nata grazie a Kylie Jenner. I due si conoscerebbero da anni e da mesi si starebbero vedendo lontano dai riflettori.

Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno insieme da mesi, incontro al Coachella e ruolo di Kylie Jenner

Kendall Jenner e Jacob Elordi sarebbero sempre più vicini. Le immagini circolate sui social dopo il Coachella Festival hanno acceso l’attenzione su una possibile relazione tra la modella trentenne e l’attore australiano, già noti al pubblico ma finora mai associati sentimentalmente. Secondo quanto riferito da fonti vicine ai due, si frequenterebbero da qualche mese, senza però rendere pubblica la loro situazione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, che continuano a mantenere un profilo molto discreto sulla loro vita privata. I due si conoscerebbero già da tempo. Nel 2022, infatti, Jacob Elordi aveva partecipato a una festa di compleanno della modella, episodio passato inosservato all’epoca. Il riavvicinamento sarebbe avvenuto di recente, anche grazie all’intervento di Kylie Jenner, sorella di Kendall. Proprio Kylie, attualmente legata a Timothée Chalamet, avrebbe favorito l’incontro tra i due, con l’idea che potesse nascere qualcosa. Un dettaglio che ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni tra fan e media internazionali. Entrambi arrivano da relazioni importanti. Kendall Jenner ha chiuso nel 2023 la storia con Bad Bunny, dopo essere stata legata in passato a Devin Booker, Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky e Harry Styles. Jacob Elordi, invece, ha avuto relazioni con Joey King, Zendaya, Kaia Gerber e Olivia Jade, con cui si è lasciato nel 2025 dopo una storia durata quasi quattro anni.

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