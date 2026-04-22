Kendall Jenner e Jacob Elordi insieme da mesi, il legame nato lontano dai riflettori emerge dopo il Coachella

Kendall Jenner e Jacob Elordi si frequentano da mesi lontano dai riflettori secondo fonti vicine, con il rapporto nato tra eventi esclusivi e amicizie comuni e consolidato durante il periodo del Coachella

Kendall Jenner e Jacob Elordi si vedrebbero da tempo senza esporsi pubblicamente. A far circolare la notizia sono alcune fonti vicine alla coppia, che parlano di una frequentazione iniziata mesi fa e mantenuta finora con grande discrezione.

I due si sarebbero avvicinati tra eventi esclusivi e conoscenze condivise, passando da incontri sporadici a un rapporto più costante. Il Coachella avrebbe rappresentato un momento chiave, con presenze ravvicinate che hanno alimentato le prime voci tra gli addetti ai lavori.

La modella, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, avrebbe scelto di tenere lontano dai riflettori questo legame. Anche l’attore australiano, già noto per relazioni seguite dai media, avrebbe adottato lo stesso approccio, evitando esposizioni pubbliche.

Secondo chi li conosce, tra i due ci sarebbe un’intesa che va oltre un semplice flirt, costruita nel tempo e lontano dall’attenzione. Al momento né Jacob Elordi né Jenner hanno confermato o smentito le indiscrezioni, mentre l’interesse intorno alla presunta coppia continua a crescere.