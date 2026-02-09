Kendall Jenner al Super Bowl per l'halftime show di Bad Bunny

Kendall Jenner ha seguito dal vivo lo show dell’ex Bad Bunny durante l’intervallo del Super Bowl, tra balli sugli spalti e ospiti a sorpresa sul palco, mentre il cantante portava a termine una delle esibizioni più attese della serata.

Kendall Jenner era sugli spalti del Super Bowl e non è passata inosservata. La modella ha assistito all’halftime show del suo ex, Bad Bunny, esibendosi tra il pubblico come una fan qualsiasi, seguendo il ritmo e cantando i brani del cantante portoricano.

La scena si è svolta al Levi’s Stadium di Santa Clara, dove Kendall era posizionata in prima fila, subito dietro la sorella Kim Kardashian. Accanto a lei c’era Hailey Bieber, con cui ha condiviso balli e momenti di complicità durante l’esibizione.

Leggi anche: Trump contro Bad Bunny: critiche feroci per lo show dell'halftime al Super Bowl LX

Donald Trump ha attaccato duramente l’esibizione di Bad Bunny all’halftime show del Super Bowl LX, definendola un insulto agli Stati Uniti.

Per l’occasione Jenner ha scelto un look essenziale: top corto avvolgente e jeans, uno stile semplice che ha comunque attirato l’attenzione delle telecamere. Dal palco, però, Bad Bunny è rimasto concentrato esclusivamente sulla performance, senza mai rivolgere lo sguardo verso il pubblico.

Il rapporto tra i due, chiuso dopo una relazione altalenante tra il 2023 e il 2024, era tornato al centro delle voci lo scorso anno, quando l’artista aveva indossato un cappellino con la scritta: “Stop dating people who don’t get your music”. Un messaggio che molti avevano collegato proprio a Kendall.

Durante lo show, Bad Bunny ha alzato il livello con la partecipazione a sorpresa di Lady Gaga e Ricky Martin. Il set si è chiuso con una frase proiettata sullo schermo, “Together We Are America”, accolta dall’entusiasmo dello stadio.