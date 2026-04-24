Alessandria, portinaia muore cadendo da Palazzo Borsalino all'Università Upo, lezioni sospese

Una dipendente dell’Università del Piemonte Orientale muore cadendo dal terzo piano a Palazzo Borsalino ad Alessandria, dove lavorava come portinaia. Il decesso è stato immediato e l’ateneo ha sospeso tutte le attività.

Una donna impiegata come portinaia all’Università del Piemonte Orientale ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di Palazzo Borsalino, sede della facoltà di Giurisprudenza in via Cavour ad Alessandria. La caduta è avvenuta nel cortile interno dell’edificio, dove la vittima è stata ritrovata senza vita.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma all’arrivo dell’equipe del 118, intervenuta con un’automedica, non è stato possibile salvarla. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il medico ha constatato il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nelle prime verifiche. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se si sia trattato di un incidente, di una fatalità o di un gesto volontario.

L’università ha disposto la chiusura immediata della sede di Palazzo Borsalino per l’intera giornata. In segno di lutto e per consentire le operazioni delle forze dell’ordine, sono state sospese tutte le lezioni, le attività accademiche e gli uffici amministrativi.