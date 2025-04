Foggia - Apricena, operaio muore cadendo da ponteggio alto 7 metri in azienda di marmi

Tragedia sul lavoro ad Apricena, in provincia di Foggia, dove un operaio di 59 anni ha perso la vita in un’azienda specializzata nella lavorazione del marmo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato da un ponteggio con un’altezza di circa 7 metri, riportando gravi lesioni alla testa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

