Golf With Your Friends 2 uscita autunno 2026 su PC, PS5, Xbox e Switch 2 con cross-play e 12 giocatori

Team17 presenta Golf With Your Friends 2 e ne fissa l’uscita per l’autunno 2026, ampliando il gioco con nuove mappe, fisica aggiornata e multiplayer completo tra piattaforme diverse, pensato per partite fino a 12 giocatori.

Team17 ha ufficializzato Golf With Your Friends 2 durante l’ID@Xbox Showcase, confermando l’arrivo del gioco nell’autunno 2026. Il progetto, sviluppato insieme a Radical Forge, sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, con supporto al cross-play fin dal lancio.

Il multiplayer resta uno degli elementi centrali, con partite che potranno coinvolgere fino a 12 utenti contemporaneamente anche su piattaforme diverse. Una scelta che punta a mantenere viva la componente competitiva e cooperativa già apprezzata nel primo capitolo.

Tra le principali novità ci sono sei nuovi percorsi, costruiti attorno a meccaniche ambientali che modificano il comportamento della pallina, come variazioni di gravità e ostacoli in movimento. La fisica è stata aggiornata per rendere i tiri più complessi, pur conservando uno stile immediato e accessibile.

Fanno il loro debutto anche le Hole Explosions, effetti visivi che si attivano al completamento delle buche. I tracciati, inoltre, cambieranno durante la partita, introducendo elementi dinamici che rendono ogni sessione meno prevedibile.

Grande spazio è stato dato all’Editor di Livelli 2.0, una versione migliorata degli strumenti creativi che consente di progettare e condividere percorsi personalizzati con maggiore facilità. L’interfaccia è stata rivista per offrire controlli più precisi e opzioni avanzate.

Il sistema di progressione è stato ripensato in chiave lineare, con oggetti cosmetici sbloccabili giocando e completando attività. Team17 ha chiarito che tutti gli elementi estetici saranno ottenibili senza acquisti aggiuntivi, premiando la partecipazione alle partite.

Il sequel punta a consolidare l’esperienza del primo titolo, ampliando le possibilità creative e sfruttando hardware più recenti per garantire stabilità nelle partite online. L’obiettivo è offrire sessioni fluide anche con molti giocatori e con una fisica più elaborata.