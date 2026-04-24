Trump valuta sospensione della Spagna dalla Nato per guerra Iran, tensione con Sanchez e piano Pentagono

Donald Trump valuta la sospensione della Spagna dalla Nato per il mancato supporto nelle operazioni contro l’Iran, mentre emerge una mail del Pentagono che elenca possibili misure. Madrid replica puntando su cooperazione e diritto internazionale.

Una mail interna del Pentagono, resa pubblica il 24 aprile, descrive una serie di opzioni allo studio dell’amministrazione guidata da Donald Trump per rispondere alla mancata collaborazione di alcuni alleati europei nelle operazioni militari contro l’Iran. Tra queste compare anche la possibilità di sospendere la Spagna da incarichi rilevanti all’interno della Nato.

Il documento fa riferimento al cosiddetto Access, Basing, Overflight (Abo), considerato dagli Stati Uniti il requisito minimo richiesto agli alleati. Si tratta delle autorizzazioni per l’uso di basi, il transito e il sorvolo necessari alle operazioni militari. Secondo quanto riportato, la riluttanza di alcuni Paesi, tra cui Madrid, avrebbe spinto Washington a valutare misure più incisive.

Negli ultimi giorni Trump ha espresso apertamente il proprio disappunto verso la Spagna, criticando sia il contributo alla Nato sia la situazione economica del Paese. In un messaggio pubblicato su Truth ha attaccato il governo di Pedro Sanchez, accusandolo di investire troppo poco nella difesa e di presentare conti pubblici in difficoltà.

Tra le ipotesi analizzate nella comunicazione interna figurano anche azioni simboliche per colpire gli alleati ritenuti meno collaborativi, come l’esclusione da incarichi di rilievo nell’Alleanza. Non viene invece indicata una possibile uscita degli Stati Uniti dalla Nato né la chiusura di basi in Europa, anche se resta aperta l’ipotesi di un ridimensionamento della presenza militare.

Un portavoce del Pentagono ha spiegato che l’obiettivo è mettere a disposizione del presidente opzioni concrete per spingere gli alleati a rispettare gli impegni. Secondo quanto riferito, le misure servirebbero anche a inviare un segnale politico chiaro agli Stati europei, invitandoli ad aumentare il loro contributo.

La risposta della Spagna è arrivata dal premier Sanchez, che ha evitato di commentare direttamente il contenuto della mail. Il capo del governo ha ribadito che Madrid si basa su posizioni ufficiali e non su comunicazioni interne, confermando la disponibilità a collaborare con gli alleati nel rispetto del diritto internazionale.