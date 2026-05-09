Trump valuta il trasferimento di truppe Usa in Polonia, tensione con la Germania sulle basi Nato

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Trump valuta di spostare soldati Usa dalla Germania alla Polonia dopo il piano di riduzione delle basi tedesche. Varsavia si dice pronta ad accogliere nuovi contingenti e punta a rafforzare la presenza americana nell’Europa orientale.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che parte dei militari americani destinati a lasciare la Germania potrebbe essere trasferita in Polonia. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il capo della Casa Bianca ha spiegato che questa ipotesi è concreta e potrebbe rientrare nel nuovo assetto delle forze statunitensi in Europa. Nei giorni scorsi Washington aveva annunciato il ritiro di circa 5mila soldati dalle basi presenti in territorio tedesco entro i prossimi sei-dodici mesi. Trump ha anche lasciato intendere che il numero dei militari coinvolti potrebbe aumentare ulteriormente. La Polonia, da tempo, chiede una presenza militare americana più stabile e numerosa sul proprio territorio. Il presidente polacco Karol Nawrocki, durante una visita alle forze armate in Lituania, aveva ribadito la disponibilità del Paese ad accogliere nuovi contingenti statunitensi, sostenendo che Varsavia dispone già delle infrastrutture necessarie per ospitare altre unità. Nawrocki ha inoltre dichiarato di voler convincere Trump a mantenere i soldati americani in Europa, rafforzando il fronte orientale della Nato in una fase di forte attenzione alla sicurezza dell’area. Dietro il piano di riduzione delle truppe in Germania ci sarebbero anche le tensioni cresciute nelle ultime settimane tra Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il possibile spostamento verso la Polonia cambierebbe parte dell’equilibrio militare statunitense nel continente europeo, con Varsavia pronta ad assumere un ruolo ancora più centrale nella strategia americana.

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