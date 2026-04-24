Catanzaro, autopsia su Anna Democrito e figli conferma caduta insieme dal terzo piano

Anna Democrito si è gettata dal balcone con i figli a Catanzaro secondo l’autopsia che esclude il lancio separato dei bambini. I corpi presentano traumi compatibili con una caduta simultanea dal terzo piano.

Le autopsie eseguite sui corpi di Anna Democrito, 46 anni, e dei figli Giuseppe e Nicola Trombetta, di 4 anni e 4 mesi, chiariscono la dinamica della tragedia avvenuta a Catanzaro. Gli esami hanno accertato che la donna si è lanciata nel vuoto insieme ai bambini, escludendo l’ipotesi di un gesto compiuto in due momenti distinti.

I medici legali hanno rilevato lesioni compatibili con una caduta simultanea dal terzo piano dell’edificio di via Zanotti Bianco. I traumi riscontrati sui tre corpi risultano coerenti tra loro e indicano un impatto avvenuto nello stesso istante.

Gli accertamenti sono stati condotti dall’équipe di Medicina legale dell’Università di Catanzaro, coordinata dalla professoressa Isabella Aquila. Le operazioni peritali sono iniziate nel pomeriggio e si sono protratte per diverse ore.

Intanto la città si prepara all’ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita alle 11.30 nella Casa Funeraria Elysium. I funerali si terranno domani alle 17 nella Basilica dell’Immacolata, giornata in cui è previsto il lutto cittadino.