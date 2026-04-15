Selargius, donna trovata morta in strada dopo caduta dal terzo piano

Alessia Mogavero | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna romena di 66 anni è morta dopo una caduta da un palazzo a Selargius durante la notte, con cause ancora da chiarire. Il corpo è stato trovato in strada davanti all’abitazione dove viveva da alcuni giorni.

Selargius
Selargius, donna trovata morta in strada dopo caduta dal terzo piano

Il corpo senza vita di una donna di 66 anni, di origine romena, è stato rinvenuto nella notte in via Logudoro, a Selargius, nell’area metropolitana di Cagliari. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe precipitata dalla terrazza dell’appartamento in cui alloggiava.

A dare l’allarme è stato l’88enne proprietario dell’immobile, che ospitava la donna da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 66enne non c’era più nulla da fare.

Leggi anche: Marianna Pietropolli morta dopo la caduta dal quarto piano a Milano

I carabinieri, giunti subito dopo, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La caduta sarebbe avvenuta dal terzo piano dello stabile, ma restano ancora diversi punti da verificare e nessuna pista viene esclusa.

Gli uomini del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari hanno eseguito rilievi sia nell’area dove è stato trovato il corpo sia all’interno dell’abitazione, alla ricerca di elementi utili a ricostruire le ultime ore della donna.

Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale del Brotzu, dove sarà eseguita l’autopsia nei prossimi giorni. L’esame servirà a stabilire con precisione le cause del decesso.

Nel frattempo i militari stanno ascoltando l’anziano proprietario della casa e alcune persone che conoscevano la vittima, per raccogliere informazioni utili e definire il quadro completo della vicenda.