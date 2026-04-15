Selargius, donna trovata morta in strada dopo caduta dal terzo piano

Una donna romena di 66 anni è morta dopo una caduta da un palazzo a Selargius durante la notte, con cause ancora da chiarire. Il corpo è stato trovato in strada davanti all’abitazione dove viveva da alcuni giorni.

Il corpo senza vita di una donna di 66 anni, di origine romena, è stato rinvenuto nella notte in via Logudoro, a Selargius, nell’area metropolitana di Cagliari. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe precipitata dalla terrazza dell’appartamento in cui alloggiava.

A dare l’allarme è stato l’88enne proprietario dell’immobile, che ospitava la donna da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 66enne non c’era più nulla da fare.

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I carabinieri, giunti subito dopo, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La caduta sarebbe avvenuta dal terzo piano dello stabile, ma restano ancora diversi punti da verificare e nessuna pista viene esclusa.

Gli uomini del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari hanno eseguito rilievi sia nell’area dove è stato trovato il corpo sia all’interno dell’abitazione, alla ricerca di elementi utili a ricostruire le ultime ore della donna.

Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale del Brotzu, dove sarà eseguita l’autopsia nei prossimi giorni. L’esame servirà a stabilire con precisione le cause del decesso.

Nel frattempo i militari stanno ascoltando l’anziano proprietario della casa e alcune persone che conoscevano la vittima, per raccogliere informazioni utili e definire il quadro completo della vicenda.