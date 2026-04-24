Little Nightmares VR Altered Echoes su PSVR2 e Meta Quest, cosa cambia nel nuovo capitolo horror

Bandai Namco lancia Little Nightmares VR Altered Echoes per visori VR con una nuova esperienza immersiva. Il gioco introduce Dark Six in prima persona e ambientazioni inedite come una stazione ferroviaria sorvegliata da un nuovo nemico.

Little Nightmares VR Altered Echoes arriva ufficialmente sui principali visori per la realtà virtuale, segnando un passo decisivo per la serie horror di Bandai Namco. Il titolo, sviluppato da Iconik, porta per la prima volta l’esperienza di gioco in una prospettiva completamente immersiva, abbandonando la visuale classica per coinvolgere direttamente il giocatore.

La distribuzione copre un ampio numero di piattaforme. Il gioco è disponibile su PlayStation 5 con PSVR2, su PC tramite SteamVR e Meta Horizon, oltre che in versione standalone per Meta Quest 2 e 3. La compatibilità si estende anche a dispositivi come Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Pico 4, con un’ottimizzazione pensata per sfruttare le caratteristiche specifiche di ogni visore.

Al centro della storia c’è Dark Six, protagonista controllata in prima persona. Il racconto segue il suo tentativo di ricostruire la propria identità, esplorando nuovi scenari e affrontando minacce mai viste prima. Tra le ambientazioni spicca una stazione ferroviaria, teatro di incontri con il Capotreno, una figura ostile che introduce nuove dinamiche di tensione.

L’esperienza di gioco cambia profondamente grazie alla realtà virtuale. L’esplorazione degli ambienti diventa più diretta, con una maggiore attenzione ai dettagli e ai movimenti. I puzzle sono stati ripensati per adattarsi alle interazioni fisiche, rendendo ogni azione più coinvolgente e legata allo spazio circostante.

Dal punto di vista tecnico, le versioni per PC VR e PSVR2 puntano su illuminazione avanzata e texture dettagliate, mentre le edizioni per Meta Quest sono progettate per garantire fluidità e stabilità, riducendo il rischio di effetti indesiderati durante il gioco. Il supporto a diversi controller consente un’interazione precisa con oggetti e meccaniche ambientali.

Il lancio include anche contenuti digitali aggiuntivi e un trailer che mostra alcune delle principali ambientazioni. Con questo capitolo, Bandai Namco amplia l’universo narrativo della saga, introducendo nuovi elementi senza rinunciare alle atmosfere oscure che hanno reso celebre la serie.