Meta Quest 2: un Halloween con i nuovi giochi Horror VR

Sarà un Halloween per cuori forti con i giochi Horror VR per Meta Quest 2

Manca ormai poco ad Halloween. Le notti si allungano e qualche zucca inizia a fare capolino qua e là, sparsa per le città. Non è il momento di farsi trovare impreparati da questastagione spettrale. È il momento andare alla ricerca di emozioni forti. E per saziare questa fame di paura, su Meta Quest 2 sono in arrivo le esperienze horrorin realtà virtuale.

Meta Quest 2 offre un'esperienza VR completa, che permette un’immersione totale in un'ambientazione inquietante, senza però muoversi dalla propria casa. E anche chi hatroppa paura di rimanere da solo nella notte più spaventosa dell'anno non deve disperare, potrà sempre organizzare ungaming party con esperienze horror, e divertirsi con i propri amici.

E quale modo migliore di provare un brivido lungo la schiena, se non quello di diventare il centro dell'azione. È così tempo di attraversare le spaventose strade di New Orleansinfestate dai vaganti, accompagnati dai vivi e in mezzo ai morti, nell’avventura VRThe Walking Dead: Saints and Sinners su Meta Quest 2. Starà ai giocatori decidere se far parte delle forze del bene e aiutare gli altri sopravvissuti, oppure se schierarsi con il male durante l’avventura.

È inoltre disponibile anche Resident Evil 4. Il gioco è stato rimasterizzato per la VR, e permette di vestire i panni del miticoLeon Kennedy, divenuto agente speciale, mentre è impegnato in una missione disalvataggio, combattendo contro una setta misteriosa. Si tratta di un’esperienza che incarna alla perfezione il generesurvival horror, permettendo ai giocatori di vivere l’avventura davvero in prima persona.

Per festeggiare Halloween, ecco quindi i migliori giochi horror immersivi che Meta Quest 2 ha da offrire:

AFFECTED: The Manor

Con comandi semplici, nessun enigma da risolvere o chiave da trovare per progredire, The Manor incentra la propria esperienza sul farurlare di paura sia i giocatori più esperti che gli ultimi arrivati. Ricreato appositamente per Quest, l’esperienza adesso è completamente immersiva, e sarà possibileinteragire per la prima volta con alcuni ambienti di gioco.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted

Help Wanted è una raccolta di minigiochi classici e originali ambientati nell'universo di Five Nights. Bisognerà riparare i claustrofobici sistemi di ventilazione, risolvere i problemi degli animatronics rotti che potrebbero attivarsi da un momento all'altro o passare le serate rannicchiati nell'ufficio delle guardie di sicurezza notturne.

Wraith: The Oblivion Afterlife

In questo gioco VR, gli utenti impersoneranno uno spettro, un non morto irrequieto, venuto a mancare durante una seduta spiritica. Bisognerà utilizzare le abilità soprannaturali perrisolvere il mistero che si cela dietro la morte del protagonista. Ma bisogna fare attenzione, sinistri spettri si nascondono nell’ombra…

Lies Beneath

Lies Beneath è un survival horror single player con una forte dose diazione. Qualcosa è andato terribilmente storto nella sonnolenta cittadina di Slumber, in Alaska. Ora Mae, una studentessa universitaria di ritorno a casa,deve lottare per salvare suo padre (e la sua sanità mentale) dai terrificanti abitanti della città e dalle inquietanti creature che lainfestano.

Resident Evil 4

Il mondo di Resident Evil 4 è stato interamente rimasterizzato per la VR. È quindi l’occasione di indossare i panni dell'agente speciale Leon S. Kennedy, nella sua missione di salvataggio della figlia del Presidente degli Stati Uniti, rapita da una setta misteriosa. Sarà necessario sconfiggere terribili nemici e scoprire i segreti che si celano dietro una nuova infezione, grazie a un gameplay che harivoluzionato il genere survival horror. È giunto il momento di combattere contro creature orribili e affrontate gli abitanti di un villaggio controllati mentalmente, scoprendo il loro legame con lasetta che si cela dietro al rapimento della figlia del Presidente.

The Walking Dead: Saints and Sinners

È tempo di affrontare tuttiche i vivi e i morti possono offrire in questa nuova avventura VR ambientata nell'universo di The Walking Dead. Si viaggerà attraverso le rovineinfestate dai vaganti mentre si combatte, ci si intrufola e si cerca di sopravvivere ogni giorno, per svelare unche coinvolge tutta la città, all'interno dei suoi iconici quartieri. È possibile, che possono essere amici o nemici. La scelta sarà del giocatore: si aiuteranno gli altri o si prenderà ciò che si vuole con la forza?

