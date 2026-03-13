Little Nightmares VR Altered Echoes arriva il 24 aprile su PSVR2, PC e Meta Quest

Bandai Namco lancia Little Nightmares VR Altered Echoes il 24 aprile 2026 per PSVR2, PC e Meta Quest. Il nuovo capitolo della saga horror passa alla realtà virtuale e mette i giocatori nei panni di Dark Six in un viaggio inquietante tra enigmi e creature ostili.

Little Nightmares VR: Altered Echoes sarà disponibile dal 24 aprile 2026. Il nuovo capitolo della serie horror firmata Bandai Namco arriva su PlayStation 5 con PSVR2, su PC tramite SteamVR e Meta Horizon Store e anche come titolo autonomo su Meta Quest 2 e Meta Quest 3.

Il progetto è sviluppato dallo studio Iconik e segna l’ingresso ufficiale della saga nella realtà virtuale. L’esperienza è costruita interamente in prima persona e permette di osservare da vicino gli ambienti distorti e inquietanti che hanno reso celebre l’universo di Little Nightmares.

I giocatori vestono i panni di Dark Six, protagonista di un percorso oscuro alla ricerca della propria identità. La storia ruota attorno al tentativo di ricongiungersi con una parte perduta di sé, mentre nuovi luoghi e misteri legati alla Trasmissione ampliano la narrativa della serie.

Ogni capitolo introduce minacce diverse, creature disturbanti e rompicapi costruiti per sfruttare le possibilità offerte dalla realtà virtuale. Gli incontri con i nemici e l’esplorazione degli ambienti costringono il giocatore a muoversi con cautela, affrontando paure che richiamano incubi e ricordi dell’infanzia.

Il titolo è stato ottimizzato per diversi visori VR. Oltre a PSVR2 e alla famiglia Meta Quest, il gioco supporta Oculus Rift e Rift S, Pico 4, Valve Index e HTC Vive, restando compatibile anche con altri dispositivi utilizzati per il PC VR.