Barbara D'Urso porta Mediaset in tribunale, l'azienda replica sulle richieste economiche e il rapporto interrotto

Barbara D’Urso avvia una causa contro Mediaset dopo il mancato accordo, contestando la fine del rapporto e alcune decisioni editoriali. L’azienda replica parlando di richieste prive di fondamento e ricostruzioni alterate.

Barbara D’Urso ha deciso di rivolgersi ai giudici contro Mediaset dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di accordo tra le parti. La conduttrice contesta la gestione della chiusura del rapporto lavorativo, parlando di diritti violati e interferenze nelle scelte professionali che l’hanno riguardata.

Dal canto suo, Mediaset ha risposto in modo netto attraverso il proprio legale Andrea Di Porto. In una nota ufficiale, l’azienda respinge tutte le accuse e definisce la ricostruzione dei fatti presentata dalla conduttrice non aderente alla realtà. Secondo il gruppo televisivo, le richieste di risarcimento avanzate non hanno basi giuridiche e le decisioni prese rientrano pienamente nella libertà editoriale.

La posizione dell’azienda è chiara anche sul piano operativo: la scelta dei programmi e dei conduttori, sostiene Mediaset, è sempre stata esercitata nel rispetto degli accordi contrattuali. Per questo motivo, il gruppo si dice fiducioso sull’esito della vicenda giudiziaria.

Nel frattempo emergono anche i dettagli economici legati alla lunga collaborazione tra le parti. Negli anni, secondo fonti interne, Barbara D’Urso avrebbe percepito circa 35 milioni di euro, cifra che non includerebbe ulteriori ricavi legati alla pubblicità. Un rapporto professionale durato a lungo e caratterizzato da risultati importanti, ora sfociato in un contenzioso.

La rottura definitiva sarebbe arrivata dopo alcune richieste avanzate dalla conduttrice, tra cui la conduzione di due prime serate stagionali oltre alla conferma di Pomeriggio 5. Una proposta che si sarebbe scontrata con la nuova linea editoriale adottata dall’azienda, più orientata a contenuti diversi rispetto al passato.

Il caso finisce così nelle aule di tribunale, segnando una frattura profonda tra le parti dopo anni di collaborazione televisiva iniziata nei primi anni Duemila.