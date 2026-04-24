Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti stanno insieme, foto dal Brasile e chi è il nuovo compagno

Alessia Marcuzzi conferma la relazione con Tiago Schietti dopo le foto a Venezia, condividendo uno scatto dal Brasile. La conduttrice, 53 anni, appare insieme all’imprenditore durante una vacanza tra mare e tramonti.

Alessia Marcuzzi ha reso pubblica la sua nuova relazione con Tiago Schietti, imprenditore brasiliano con cui è stata fotografata nei giorni scorsi a Venezia. Dopo quelle immagini, la conduttrice ha scelto di condividere sui social uno scatto che li ritrae molto vicini, pronti a scambiarsi un bacio, confermando di fatto il legame.

La foto arriva dal Brasile, dove Marcuzzi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Nello scatto si vede la coppia su una spiaggia, con alle spalle il paesaggio di Praia do Sancho, località che la stessa presentatrice ha definito tra le più belle mai visitate. Il viaggio è fatto di momenti rilassati tra mare, escursioni e tramonti.

Secondo quanto ricostruito, l’incontro tra i due risalirebbe a gennaio, durante un soggiorno della conduttrice in Sud America insieme ad alcune amiche. Da allora il rapporto sarebbe cresciuto fino alla decisione di mostrarsi insieme anche pubblicamente.

Per Marcuzzi si tratta della prima relazione resa nota dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, avvenuta quattro anni fa. La conduttrice, oggi 53enne, torna così a vivere una storia sentimentale dopo un lungo periodo lontano dal gossip.

Tiago Schietti avrebbe circa 40 anni ed è attivo nel settore finanziario. Ricopre il ruolo di direttore esecutivo in una società che si occupa di investimenti, con particolare attenzione al mercato immobiliare e al credito strutturato. Parallelamente coltiva la passione per il jiu-jitsu, disciplina in cui è molto coinvolto.

Alle spalle ha un precedente matrimonio con Kika Laffranchi, atleta professionista proveniente da una famiglia molto nota in Brasile. Dalla loro relazione è nato nel 2023 un figlio, Giuseppe.