Alessia Marcuzzi paparazzata a Venezia con Tiago Schietti il nuovo amore della conduttrice

Alessia Marcuzzi è stata fotografata a Venezia con l’imprenditore Tiago Schietti dopo la separazione da Paolo Marconi. La conduttrice e il manager italo-brasiliano sono stati visti tra le calli durante un weekend romantico, tra passeggiate e baci davanti ai turisti.

A distanza di quattro anni dalla fine del matrimonio con Paolo Marconi, Alessia Marcuzzi torna a mostrarsi accanto a un nuovo compagno. La conduttrice è stata fotografata a Venezia insieme all’imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti durante un fine settimana trascorso tra le calli della città lagunare.

Le immagini scattate dai fotografi raccontano una scena senza particolari riserve. I due camminano mano nella mano tra turisti e passanti, si fermano a scambiarsi baci e abbracci e pranzano in un ristorante affacciato sulla laguna. Un comportamento da coppia ormai affiatata, senza tentativi di nascondersi.

Leggi anche: Alessia Marcuzzi rinuncia al cinema per amore: la verità su Simone Inzaghi e le scene di nudo con Sorrentino

Nei giorni del viaggio veneziano la presentatrice ha pubblicato diversi scatti sui suoi profili social, mostrando scorci della città e momenti del soggiorno. In nessuna delle foto però compare il nuovo compagno, tenuto lontano dai post pubblici.

Secondo quanto emerge, Tiago Schietti e la conduttrice si sarebbero incontrati all’inizio dell’anno. Il primo contatto risalirebbe a gennaio, durante una vacanza in Brasile che Marcuzzi aveva organizzato insieme all’amica e attrice Michela Quattrociocche.

Il soggiorno sudamericano, inizialmente pensato come un viaggio tra amiche, avrebbe quindi portato alla conoscenza con l’imprenditore. Il weekend trascorso a Venezia rappresenterebbe uno dei primi momenti passati insieme in Italia.

Schietti, nato nel 1986, è un manager brasiliano con radici italiane. Lavora come direttore esecutivo nella società di investimenti Supernova Capital Gestão de Recursos, attiva soprattutto nei settori immobiliare e del credito strutturato.

In Brasile il suo nome è diventato noto anche per la vita privata. In passato è stato sposato con l’ereditiera ed ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi, dalla quale ha avuto un figlio, Giuseppe. Oltre all’attività finanziaria, pratica anche il jiu-jitsu a livello competitivo.