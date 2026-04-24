EA SPORTS FC Mobile: partite MLS 2026 in diretta su app con Apple TV e calendario completo

EA SPORTS FC Mobile trasmette partite MLS 2026 grazie all’accordo con Apple TV e MLS. L’app integra cinque gare in diretta con premi per gli utenti e contenuti aggiornati in tempo reale.

EA SPORTS FC Mobile amplia le sue funzionalità per la stagione 2026 introducendo la visione diretta di alcune partite della Major League Soccer all’interno dell’app. L’iniziativa nasce dalla collaborazione rinnovata con MLS e Apple TV e consente agli utenti di seguire gli incontri senza uscire dal gioco.

Il progetto prosegue dopo il debutto dell’anno precedente e prevede la trasmissione di cinque gare selezionate. Le partite vengono mostrate tramite una sezione dedicata chiamata FCM TV, dove il flusso video gestito da Apple TV viene integrato nell’interfaccia del videogioco.

Il calendario è partito il 22 aprile con la sfida tra Real Salt Lake e Inter Miami CF, campione della MLS Cup 2025. Il programma prosegue il 10 maggio con Minnesota United contro Austin FC, il 16 luglio con Chicago Fire contro Vancouver Whitecaps, per arrivare alle ultime due gare di ottobre che vedono protagoniste le squadre di Los Angeles.

Il 10 ottobre è prevista la partita tra LAFC e Vancouver Whitecaps, mentre il 25 ottobre chiude il ciclo il derby tra LAFC e LA Galaxy. Le trasmissioni coprono una parte significativa della stagione regolare, fino a ridosso dei playoff.

All’interno del gioco, oltre alle dirette, è disponibile il Football Centre, che aggiorna rose e valori dei giocatori in base ai risultati reali e alle operazioni di mercato. In questo modo le prestazioni viste in campo incidono direttamente sulle versioni digitali utilizzate dagli utenti.

Per spingere la partecipazione, chi segue le partite riceve ricompense in valuta virtuale. Inoltre, la partnership include un mese gratuito di Apple TV, che permette di guardare l’intero campionato anche fuori dall’app senza limitazioni territoriali.

L’iniziativa punta a unire gioco e visione sportiva in un’unica esperienza, sfruttando lo streaming mobile per mantenere gli utenti attivi mentre seguono il calcio reale. La scelta della MLS riflette l’interesse verso un campionato in crescita e verso nuovi mercati digitali.