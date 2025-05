EA SPORTS FC MOBILE COLLABORA CON MLS E APPLE TV

Per la prima volta nella storia di EA SPORTS, EA SPORTS FC Mobile non si limiterà a far giocare i fan, ma trasmetterà le partite in diretta in-game a partire dal 10 maggio, quando si affronteranno LA Galaxy e New York Red Bulls per la MLS Cup.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Major League Soccer (MLS) hanno annunciato che i giocatori di EA SPORTS FC™ Mobile potranno guardare quattro partite selezionate della stagione regolare MLS 2025 attraverso il portale FCM TV in-game, grazie a un simulcast live di MLS Season Pass su Apple TV*. Un passo fondamentale nella continua collaborazione tra EA SPORTS FC, MLS e MLS Season Pass su Apple TV, e una prima volta per EA SPORTS, che offre ora la possibilità di guardare le partite in diretta ai fan di tutto il mondo*.

SCARICATE ORA FC MOBILE: iOS/App Store | Android/Google Play Store

Le emozioni inizieranno sabato 10 maggio, con la finale e rivincita della MLS Cup 2024 presented by Audi, tra i campioni in carica dei LA Galaxy e i New York Red Bulls, trasmessa in diretta ai giocatori di EA SPORTS FC Mobile alle 16:30 PT / 19:30 ET / 23:30 UTC (1.30 italiane). Inoltre, i giocatori di EA SPORTS FC Mobile possono accedere al Football Centre, un hub per i contenuti aggiornati basati sugli eventi calcistici a livello globale, per giocare ogni incontro in-game e completare uno Showdown Player Exchange prima di guardare la partita live.

“Con la possibilità di guardare alcune partite del Season Pass MLS in diretta all'interno di EA SPORTS FC Mobile, continuiamo a impegnarci con i nostri giocatori per avvicinarli al gioco che amano, investendo nell'innovazione e incrementando le esperienze offerte attraverso la nostra piattaforma”, ha dichiarato Lawrence Koh, VP di EA SPORTS FC Mobile. “Insieme ai nostri partner della MLS e di Apple TV, condividiamo l'impegno per un futuro calcistico a misura di tifoso, e non vediamo l'ora di conoscere la reazione dei fan di tutto il mondo mentre continuiamo a costruire per il futuro di EA SPORTS FC Mobile”.

Il 17 maggio, la seconda partita trasmessa in diretta su FCM TV vedrà l'Atlanta United FC affrontare i Philadelphia Union alle 16:30 PT / 19:30 ET / 23:30 UTC (1.30 italiane). Le ultime due partite dell'MLS Season Pass che saranno trasmesse in streaming su EA SPORTS FC Mobile si terranno a settembre. Arriveranno presto ulteriori comunicazioni a riguardo.

Sintonizzandosi su FCM TV per assistere alle trasmissioni in diretta degli incontri di MLS, i giocatori di EA SPORTS FC Mobile saranno ricompensati con la valuta in-game. Per gli appassionati, i giocatori avranno anche una prova gratuita di un mese di MLS Season Pass. Maggiori dettagli a questo link.

“Questa collaborazione con EA SPORTS e Apple TV sottolinea l'impegno della MLS a superare i limiti nel campo dell’innovazione e le esperienze dei tifosi”, ha dichiarato Camilo Durana, Executive VP della Major League Soccer. “Portando alcune partite dell'MLS Season Pass in diretta su EA SPORTS FC Mobile, stiamo raggiungendo un pubblico nuovo e nativo digitale in tutto il mondo e continuiamo ad ampliare il modo in cui costruiamo le relazioni con i fan. È più semplice che mai prima d’ora vivere l'emozione della MLS, dei nostri club, dei nostri giocatori di livello mondiale e dei nostri tifosi”.

Per maggiori informazioni su EA SPORTS FC™ Mobile, restate aggiornati sul sito ufficiale e sui canali social Instagram, X, e YouTube. Scaricate il gioco da App Store e Google Play Store per averlo sempre a portata di mano e giocare ovunque Per il Club.

