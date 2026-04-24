Libano Israele, tregua prorogata di tre settimane: Trump prepara incontro tra Netanyahu e Aoun

Donald Trump annuncia la proroga della tregua tra Israele e Libano per favorire un accordo di pace, dopo colloqui alla Casa Bianca. Il cessate il fuoco, inizialmente di dieci giorni, viene esteso di tre settimane.

Una nuova estensione del cessate il fuoco tra Israele e Libano prende forma dopo i colloqui svoltisi a Washington, dove diplomatici dei due Paesi si sono confrontati alla Casa Bianca con il coinvolgimento diretto del presidente statunitense Donald Trump.

L’intesa prevede altri ventuno giorni di tregua rispetto alla pausa iniziale di dieci giorni, entrata in vigore il 17 aprile e destinata a scadere a breve. L’obiettivo dichiarato è guadagnare tempo per lavorare a un accordo più stabile tra le parti.

Durante l’incontro, Trump ha anticipato la possibilità di un faccia a faccia a Washington tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun. I due leader non si sono mai incontrati direttamente, nonostante la vicinanza geografica dei rispettivi Paesi.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito l’estensione della tregua all’intervento personale del presidente americano, sottolineando che questo passaggio offre margini per proseguire i negoziati e ridurre le tensioni lungo il confine.

Resta incerta la posizione di Hezbollah, escluso dai colloqui ma attore centrale nel conflitto. Washington continua a considerare il gruppo una minaccia e insiste sulla necessità di limitarne l’azione per garantire stabilità al Libano.

Secondo le autorità statunitensi, la possibilità di una pace più duratura dipenderà anche dalla capacità di Beirut di controllare l’influenza di Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Gli Stati Uniti chiedono inoltre a Teheran di interrompere ogni supporto ai gruppi armati nella regione.

Prima dell’avvio della tregua, il bilancio delle vittime aveva superato le 2.300 persone in Libano e 13 in Israele. Dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, gli scontri e i bombardamenti si sono ridotti in modo significativo.