Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito in casa dopo una lite per gelosia

Stefania Rago è stata uccisa a 46 anni dal marito durante una lite degenerata per gelosia nella loro casa a Foggia. La donna, madre di due figli, pubblicava spesso messaggi contro la violenza sulle donne.

Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa nella serata del 23 aprile nella sua abitazione di via Gaetano Salvemini, a Foggia. A sparare è stato il marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata, che avrebbe esploso tre o quattro colpi di pistola, almeno uno dei quali mortale.

Poco prima degli spari, diversi vicini hanno sentito un violento litigio provenire dall’appartamento della coppia. Secondo i racconti raccolti sul posto, discussioni simili erano frequenti e spesso legate a scenate di gelosia da parte dell’uomo.

La donna viveva con il marito e i due figli, entrambi poco più che ventenni, che al momento dell’omicidio non erano presenti in casa. Dopo l’allarme, davanti all’abitazione si sono radunati i familiari, tra cui l’anziana madre della vittima e i figli, arrivati poco dopo e visibilmente sconvolti.

Dopo il delitto, è stato lo stesso Fortebraccio a contattare i carabinieri, ammettendo quanto accaduto. I militari lo hanno portato in caserma per l’interrogatorio e nelle ore successive è stato disposto il suo arresto.

Un vicino ha raccontato che la compagna lo aveva avvisato di un acceso diverbio nell’appartamento accanto. Poco dopo sono stati uditi i colpi di arma da fuoco. Affacciandosi, la donna ha visto le luci delle pattuglie arrivare sul posto.

Sul profilo social di Stefania Rago compaiono immagini e frasi contro la violenza sulle donne, tra cui il simbolo delle scarpette rosse. Scriveva spesso pensieri personali, tra cui uno che oggi assume un significato diverso “Se mai abbasserò la testa sarà solo per guardare le mie scarpe”.

L’omicidio si inserisce in una serie di casi ravvicinati. Il 21 aprile, a Castel Maggiore, un uomo di 73 anni avrebbe ucciso la moglie di 63 per poi togliersi la vita. Il giorno precedente, il 20 aprile, a Vignale Monferrato, un uomo di 57 anni è stato arrestato per aver ucciso l’ex compagna di 53 anni.