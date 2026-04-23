Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola dopo una lite in casa

Stefania Rago è stata uccisa dal marito Antonio Fortebraccio durante una lite in casa a Foggia, dove l’uomo ha sparato quattro colpi di pistola. I vicini hanno sentito le urla prima degli spari e poi l’arrivo delle forze dell’ordine.

Una donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa dal marito nella loro abitazione a Foggia. Il fatto è avvenuto nella mattinata di giovedì 23 aprile 2026 in un appartamento di via Gaetano Salvemini, dove la coppia viveva da tempo.

Secondo quanto ricostruito, all’origine del delitto ci sarebbe stata una discussione tra i due. Alcuni residenti dello stabile hanno raccontato di aver sentito un litigio particolarmente acceso, seguito poco dopo da quattro colpi di pistola esplosi all’interno dell’appartamento.

Un vicino ha riferito che la compagna lo aveva avvisato della lite in corso nell’abitazione accanto. Dopo gli spari, la donna si è affacciata e ha notato l’arrivo delle pattuglie con i lampeggianti accesi. Poco dopo si è diffusa la notizia che la donna era stata uccisa dal marito.

L’uomo, Antonio Fortebraccio, 48 anni, lavora come guardia giurata. Dopo l’accaduto è stato fermato dai carabinieri e accompagnato in caserma per essere interrogato. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio.

La coppia ha due figli, entrambi maggiorenni, un ragazzo e una ragazza. Nel quartiere la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti i residenti della zona.