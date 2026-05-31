Ferrara, Samanta Zironi uccisa dal marito dopo anni di violenze e litigi in casa

Samanta Zironi è stata uccisa dal marito nel loro appartamento di Ferrara. I vicini raccontano anni di litigi e violenze mai denunciate, mentre l’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio dopo aver chiamato il 118.

Samanta Zironi, 50 anni, è stata trovata senza vita nel letto della sua abitazione a Ferrara. A chiamare il 118, intorno alle 3 del mattino, è stato il marito Vladimiro Lombardi, che ai sanitari avrebbe detto che la donna si era suicidata. Quando il personale medico è arrivato nell’appartamento, però, la vittima era già morta.

Secondo i primi accertamenti degli investigatori, la donna sarebbe stata colpita con una sola coltellata al torace. Nell’abitazione è stato sequestrato un coltello da cucina che gli inquirenti ritengono possa essere l’arma usata per l’omicidio. Lombardi è stato fermato e nelle prossime ore il giudice dovrà decidere sulla convalida dell’arresto.

I vicini raccontano una situazione difficile che andava avanti da tempo. Gloria Grandi, che abitava accanto alla coppia, ha spiegato di aver più volte invitato Samanta ad allontanarsi da quella casa. «Le avevo detto di tornare da sua madre e denunciare tutto», ha raccontato, ricordando le continue discussioni e le urla che spesso si sentivano provenire dall’appartamento.

Un’altra residente della zona ha riferito che in passato era già stato necessario l’intervento dei carabinieri dopo una lite particolarmente violenta. In una di quelle occasioni, la donna avrebbe chiesto aiuto mentre il marito colpiva con forza la porta di casa. Nonostante gli episodi, però, Samanta Zironi non aveva mai formalizzato una denuncia.

L’ultima discussione tra i due sarebbe stata sentita dai vicini venerdì attorno a mezzogiorno. Ore dopo, la tragedia scoperta dai soccorritori. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse dalla coppia per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio.