25 aprile a Roma, quattro cortei e cerimonie per la Liberazione tra centro e periferie

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Roma celebra il 25 aprile con quattro cortei e numerosi eventi per la Liberazione, organizzati in diversi quartieri per ricordare la fine del nazifascismo, con un imponente piano di sicurezza e strade interessate da chiusure e deviazioni.

25 aprile a Roma, quattro cortei e cerimonie per la Liberazione tra centro e periferie

La giornata del 25 aprile nella Capitale prevede un fitto calendario di appuntamenti tra iniziative istituzionali, manifestazioni e attività sportive. Le celebrazioni coinvolgono varie zone della città, dal centro storico fino ai quartieri più periferici, con un piano di sicurezza rafforzato coordinato in Questura per garantire lo svolgimento degli eventi. Le commemorazioni ufficiali si aprono al mattino all’Altare della Patria, dove è attesa la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alle principali cariche dello Stato. L’area di piazza Venezia sarà sorvegliata dalle forze dell’ordine per tutta la durata della cerimonia. Alle 10.30 prende il via il corteo promosso dall’Anpi, che partirà da Porta San Paolo e attraverserà diverse strade del quadrante Ostiense fino a raggiungere il Parco Schuster. Il percorso toccherà vie e piazze tra cui via Ostiense, piazza Albini e viale Giustiniano Imperatore. Già dalle 8.30 è previsto un raduno davanti alla sede della Fao da parte di movimenti studenteschi e collettivi, tra cui Cambiare Rotta e Osa, insieme ai gruppi pro Palestina. Dopo alcune tappe simboliche, tra cui un passaggio davanti all’ambasciata di Cuba, i partecipanti confluiranno verso Porta San Paolo per unirsi al corteo principale. Un’altra manifestazione è in programma alle 9.30 nella zona di Valle Aurelia, dove circa 150 persone sfileranno lungo un itinerario che comprende viale delle Milizie, largo Trionfale e via Andrea Doria. Nella zona est della città, alle 10.30 partirà da piazza delle Camelie un corteo antifascista diretto verso via Molfetta. Il percorso interesserà diverse strade del quartiere, tra cui via dei Castani e piazza dei Mirti. Prima della partenza è prevista l’installazione di un monumento dedicato alla resistenza palestinese. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, un ulteriore corteo si muoverà nel quartiere Primavalle, da piazza San Zaccaria Papa fino a via Taggia, attraversando diverse vie della zona. Tra gli eventi collaterali, nell’area di Caracalla si svolge il Gran Premio ciclistico della Liberazione. Nella fascia tra le 12 e le 13 è inoltre prevista una pedalata che toccherà alcuni dei luoghi più noti della città, tra cui il Circo Massimo, la Bocca della Verità e via di San Gregorio.

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