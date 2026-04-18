Roma, weekend con cortei e Appia Run tra strade chiuse e bus deviati

Roma si prepara a un weekend complesso per la mobilità tra cortei, gara podistica e un raduno di motociclisti che comportano chiusure e deviazioni. Tra sabato 18 e domenica 19 aprile previsti disagi su diverse strade e linee bus.

Fine settimana intenso per la viabilità nella Capitale, con diversi eventi che modificheranno la circolazione tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Tra manifestazioni, una gara podistica e un raduno di motociclisti, sono previste limitazioni al traffico e cambiamenti per il trasporto pubblico.

Nella giornata di sabato, un raduno di motociclisti si svolge nell’area delle Terme di Caracalla. Dalle 9 alle 17 scatta il divieto di transito sulla carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla, nel tratto compreso tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo.

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Nel pomeriggio, tra le 13 e le 15, è previsto anche un corteo in memoria dei partigiani caduti durante la Resistenza. Il percorso parte da piazzale Tiburtino e arriva a piazzale del Verano lungo via Tiburtina. Possibili rallentamenti e deviazioni per le linee di autobus lungo il tragitto.

Domenica mattina spazio alla Appia Run, con partenza alle 8 da via di San Gregorio e arrivo allo stadio delle Terme di Caracalla. Il percorso attraversa numerose strade, tra cui via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, via della Caffarella e viale Giotto.

Le prime chiusure legate alla corsa scatteranno poco dopo la mezzanotte e resteranno in vigore fino alle 14 su viale delle Terme di Caracalla e via Antonina. Dalle 6 alle 11 sarà vietato il transito anche in via di San Gregorio, mentre dalle 7 sono previsti restringimenti progressivi su via Cilicia in direzione viale Marco Polo. Ulteriori chiusure entreranno in vigore dalle 7.30 lungo il resto del percorso.

Nel pomeriggio di domenica sono in programma altri due cortei. Il primo, tra le 13 e le 15, si snoda nel quartiere Esquilino con partenza e arrivo in piazza Vittorio e passaggi su via dello Statuto, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto.

Il secondo corteo si svolge dalle 15 alle 19, con partenza da piazza della Bocca della Verità e arrivo a piazza di Porta San Paolo. Il percorso include via dei Cerchi, via del Circo Massimo, viale Aventino e viale della Piramide Cestia. Anche in questi casi sono previste modifiche e possibili stop temporanei per i mezzi pubblici.