25 aprile con caldo estivo e sole su tutta Italia, temperature fino a 28 gradi al Nord

Il 25 aprile porterà sole e caldo fuori stagione in tutta Italia per effetto dell’alta pressione stabile. Le temperature saliranno fino a 28 gradi al Nord, con giornate limpide e ideali per le gite all’aperto.

Per la Festa della Liberazione l’Italia sarà attraversata da condizioni meteo tipicamente estive, grazie a un campo di alta pressione che garantirà stabilità e cieli sereni ovunque. Secondo le previsioni, il 25 aprile sarà caratterizzato da sole pieno dalla mattina alla sera, senza nuvole significative su tutta la penisola.

Le temperature registreranno valori ben oltre la media stagionale, soprattutto al Nord. Qui si toccheranno picchi tra i 27 e i 28 gradi, con punte più elevate in alcune zone del Trentino-Alto Adige. In Pianura Padana le massime si attesteranno intorno ai 26 gradi, con uno scarto rispetto alla norma che potrà arrivare fino a 8-10 gradi in più.

Situazione diversa ma comunque piacevole al Centro, dove la giornata inizierà con aria fresca, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando i termometri potranno scendere fino a 5 gradi. Con il passare delle ore il sole farà salire rapidamente le temperature, portando le massime tra i 25 e i 26 gradi, con un’escursione termica marcata tra alba e pomeriggio.

Al Sud e sulle Isole il clima sarà stabile e mite, ma con valori leggermente più contenuti rispetto al resto del Paese. Le temperature massime si fermeranno tra i 22 e i 24 gradi, mantenendo comunque condizioni ideali per trascorrere la giornata all’aperto, grazie al sole costante su tutte le regioni.