Meteo Italia, torna il sole con l'alta pressione e temperature fino a 25 gradi

Il ciclone si allontana dall’Italia e perde forza per il cedimento dell’aria fredda. L’alta pressione torna a dominare il Mediterraneo e riporta sole e temperature in aumento, con valori fino a 25 gradi nelle principali città.

Il maltempo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni è in fase di esaurimento. Il sistema ciclonico che ha portato piogge e instabilità si sta indebolendo, mentre l’aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale perde intensità. Al suo posto avanza una alta pressione destinata a riportare condizioni più stabili su gran parte della Penisola.

Nelle ultime ore il fronte perturbato si è progressivamente spostato verso il Sud, dopo aver interessato le regioni settentrionali e centrali. Le condizioni più incerte si sono registrate tra Lazio, Abruzzo e Molise, con fenomeni poi estesi lungo l’Appennino meridionale e in Puglia, dove si sono verificati rovesci sparsi e piogge locali.

Situazione diversa al Nord, dove già si osserva un miglioramento evidente. L’aumento della pressione atmosferica ha favorito schiarite sempre più ampie e un progressivo ritorno alla stabilità, segnando l’inizio di una fase più tranquilla dal punto di vista meteorologico.

La svolta più netta è attesa da oggi, quando la rimonta dell’alta pressione porterà tempo stabile su tutto il Mediterraneo. Il miglioramento proseguirà anche nel weekend della Festa della Liberazione, con giornate soleggiate e temperature in aumento. Nelle principali città, da Torino a Milano, fino a Bologna, Firenze e Roma, i valori massimi potranno raggiungere i 25 gradi.