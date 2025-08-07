Meteo, caldo estremo in arrivo con Caronte: temperature fino a 40 gradi su tutta l'Italia

Una nuova e intensa ondata di calore sta per investire l’Italia. Il responsabile è Caronte, l’anticiclone africano che traghetterà sull’intera Penisola temperature roventi, con picchi che potranno raggiungere i 40°C all’ombra. Secondo le previsioni meteo, l’ondata durerà almeno fino al 16-17 agosto, con condizioni di caldo estremo su gran parte del territorio nazionale.

Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, spiega che nei prossimi dieci giorni le condizioni saranno caratterizzate da un aumento marcato delle temperature. Caronte porterà con sé valori termici ben superiori alle medie del periodo, con un incremento stimato tra i 3 e i 4 gradi rispetto a un decennio fa. A differenza della prima comparsa dell’anticiclone nel luglio 2012, quando si toccarono al massimo i 37°C, oggi si parla di punte fino a 40°C.

Tra le città più colpite, Terni registrerà temperature intorno ai 40°C, Firenze arriverà a 39°C, mentre Roma toccherà i 38°C. Anche Milano sarà investita dal caldo: sabato è attesa una massima di 36°C, ma la temperatura percepita salirà fino a 40°C a causa dell’elevata umidità.

L’anticiclone Caronte manterrà la sua presenza su tutto il territorio almeno fino a Ferragosto. Le temperature minime oscilleranno tra i 20 e i 24°C, mentre le massime si manterranno tra i 35 e i 40°C. Dopo il 17 agosto, è possibile l’arrivo di una fase temporalesca, soprattutto al Nord, ma al momento l’unica certezza è che il caldo africano continuerà a dominare la scena.

Queste le previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Giovedì 7 agosto - Al Nord: sole con caldo e afa in aumento. Al Centro: condizioni soleggiate e temperature in decisa crescita. Al Sud: caldo in aumento e cieli sereni.

Venerdì 8 agosto - Al Nord: soleggiato con caldo afoso. Al Centro: forte aumento delle temperature. Al Sud: afa e caldo in intensificazione.

Sabato 9 agosto - Al Nord: caldo e afa in ulteriore aumento. Al Centro: temperature in costante crescita. Al Sud: caldo intenso con afa persistente.

Tendenza generale: l’anticiclone africano continuerà a interessare tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto, con temperature massime comprese tra i 35 e i 40°C e condizioni di canicola persistente.